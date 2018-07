Olimpiadi: Confindustrie Veneto, Taa e Fvg si schierano per Cortina (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Veneto Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, che ogni anno ospitano competizioni mondiali nella maggior parte delle discipline olimpiche invernali hanno un grande vantaggio che rendono unica questa candidatura: poter offrire agli atleti, ai media di tutto il mondo, alle imprese e agli sponsor un contesto naturale esclusivo e quel “saper fare” in termini di preparazione organizzativa e di accoglienza, che solo la montagna (e la neve) possono offrire. E i Mondiali di Sci a Cortina del 2021 ne saranno l’ennesima dimostrazione offrendo, al contempo, al CIO (e agli atleti) impianti già rinnovati secondo i migliori standard internazionali e rendendo la Candidatura Olimpica ancora più sostenibile”, ricordano.

“Riteniamo sia venuto il momento di guardare con attenzione ad un territorio che, non solo contribuisce da sempre alla crescita del Paese ma che ha, anche più volte, dimostrato capacità organizzativa e imprenditoriale straordinarie. Ci aspettiamo questa attenzione dalla politica perché riteniamo di avere le carte in regola per meritarla. Certi che saprete tenere conto anche di queste considerazioni vi ribadiamo, uniti, il sostegno di tutte le categorie economiche e sociali alla candidatura di Cortina2026”, concludono i presidenti degli industriali del Nordest.

Correlati