Olimpiadi: Moretti (Pd), finalmente ci siamo, adesso Regione si impegni a trovare fondi

Veneezia, 1 ott, (AdnKronos) – “L’ufficializzazione della candidatura unica per le Olimpiadi 2026 è una bella notizia. Adesso tocca darle gambe forti in modo che possa essere vincente”. Lo dice Alessandra Moretti, consigliera regionale del Partito Democratico commentando la notizia della corsa congiunta Milano-Cortina per i Giochi olimpici invernali del 2026.

“Poteva essere un tridente, ma ancora una volta i ‘signor no’ dei Cinque Stelle hanno preferito mettersi di traverso, perdendo una grande occasione e rischiando di far saltare tutto. I Giochi sono un’opportunità importante per la crescita del nostro territorio, si è già perso del tempo prezioso con lo sport rimasto vittima di logiche politiche. Adesso bisogna procedere a passo spedito, a cominciare dalla Regione che non si deve far ‘scippare’ anche le Olimpiadi dopo aver perso i Mondiali di ciclismo a Vicenza. E Zaia faccia anche pressioni sul governo amico affinché cambi idea sui finanziamenti, perché senza i soldi in arrivo da Roma la corsa è molto più complicata”, sottolinea.

