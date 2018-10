Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Giovedì pomeriggio il Partito Democratico incontrerà le parti sociali per fare il punto sulla situazione dopo il Def e in vista della legge di bilancio. Presenteremo le nostre controproposte per giovani, famiglie, lotta alla povertà, casa e investimenti per la crescita”. Lo dichiara il segretario nazionale del Partito democratico, Maurizio Martina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...