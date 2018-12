Pa: Conte, al via grande disegno riformatore per cittadini e imprese (2)

(AdnKronos) – “La delega al governo -sottolinea il presidente del Consiglio- abbraccia un ampio ventaglio di settori di attività: dal codice degli appalti che ha ingessato per anni il Paese, al codice civile al codice dei rapporti di lavoro, all’ambiente, alla giustizia tributaria e amministrativa”.

“Ma oggi abbiamo approvato anche altri, importanti, interventi che hanno effetto immediato per fronteggiare varie emergenze. Con il decreto semplificazione lo Stato non è più un nemico, ma un sostegno per chi vuole fare impresa e produrre sviluppo economico e sociale. Lo Stato non deve essere fonte di problemi, ma artefice di soluzioni”.

“È ora che il settore pubblico si assuma la responsabilità per le criticità che ha contribuito a determinare: a breve introdurremo un sistema che consentirà alla Pubblica amministrazione, entro il 2019, di pagare buona parte dei debiti nei confronti delle imprese. Non è più pensabile infatti -conclude Conte- che le imprese chiudano o siano costrette a licenziare dipendenti a causa delle inefficienze dello Stato. Con il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese lo Stato diventa garante del debito dell’imprenditore nei confronti degli istituti di credito e blocca il pignoramento dei beni”.