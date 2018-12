Pa: Conte, al via grande disegno riformatore per cittadini e imprese

Roma, 12 dic. (AdnKronos) – “Oggi prende vita il più ampio disegno riformatore mai realizzato per rimuovere gli ostacoli e i freni che per troppi anni hanno soffocato le immense energie del nostro Paese”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendosi alle decisioni prese oggi dal Consiglio dei ministri.

“Il disegno di legge di delega per le semplificazioni -spiega il premier- punta a facilitare la vita dei cittadini e delle imprese, incoraggiando tutti a rilanciare la crescita e lo sviluppo del nostro Paese. Il percorso di chi investe sulle enormi potenzialità dei nostri territori non sarà più costellato da intralci, procedure interminabili, un quadro legislativo farraginoso. I cittadini che si relazionano con la Pubblica amministrazione e gli operatori che vogliono sviluppare iniziative imprenditoriali troveranno nello Stato un ‘facilitatore'”.

“Infrastrutture, edilizia, fonti rinnovabili, sviluppo economico, agricoltura, sanità: sono solo alcuni dei settori -afferma ancora Conte- in cui il governo inizia a intervenire per snellire procedimenti autorizzatori, riordinare i codici e superare la confusione normativa, migliorando la coerenza giuridica delle varie disposizioni di legge”.