Padova: Antonio Santocono è il nuovo presidente della Camera di Commercio (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Ma quale vestito avrà la nuova Camera di Commercio? “Sarà una Camera inclusiva – prosegue il neo presidente Santocono -, una Camera in cui si possano rispecchiare la complessità del mondo agricolo, la modernità della Green economy, la necessità dei servizi alle imprese e alle persone del terzo settore, la sostenibilità dello sviluppo economico e delle tecnologie, la creatività del proprio straordinario patrimonio di artigianato e di commercio. Per questo, creeremo un metodo con cui rapportarci, in particolare con il Sindaco della città, con il Presidente della Fondazione Cariparo, con il Rettore e la presidenza della Provincia, con la Regione, cioè con le persone che sono a capo delle principali istituzioni della città e del territorio”.

Spazio infine alle criticità, che ci sono. E il presidente Santocono lo sa bene: “Ci sono e le affronteremo una ad una, al meglio delle nostre capacità. Su un punto vorrei però essere chiaro: il mio punto di riferimento, inarrivabile certamente, ma che ha segnato il lavoro di intere generazioni, è l’eredità che ci ha lasciato il professor Mario Volpato. Non solo e non tanto per le strutture geniali, le Start Up dei suoi tempi, che sono arrivate fino a noi, il Cerved è ancora oggi eccellenza inarrivabile in Europa, ma per il coraggio che ci ha messo. Anche l’Interporto è una sua creatura, persino il nome è una sua invenzione. Non ha avuto paura di rischiare, né di sbagliare, Volpato. Dunque, memoria e occhi nuovi affinché questo territorio possa avere un avvenire”.

