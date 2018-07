Padova: Antonio Santocono è il nuovo presidente della Camera di Commercio (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Hanno partecipato all’assise anche l’assessore della Regione Veneto, Roberto Marcato, e l’assessore del Comune di Padova Antonio Bressa. Attorno al grande tavolo ovale, i rappresentanti delle categorie economiche, delle associazioni dei consumatori, delle banche, delle organizzazioni sindacali e degli ordini professionali hanno dunque espresso totale e piena fiducia nei confronti del presidente designato ​Santocono.

All’ufficialità dell’investitura ha fatto seguito un lungo applauso. Quindi il neo eletto ha aperto il proprio corso con queste parole: “Non può esserci uno sguardo rivolto al futuro senza aver chiaro il percorso che ci ha portato fin qui. Quindi il ringraziamento a Fernando Zilio per quanto la sua gestione ha significato per questa Camera di commercio e per Padova, non è né rituale ne formale. Voglio utilizzare tre aggettivi per raccontare un’idea che vorrei condividere con l’intero Consiglio fino in fondo. Questa Camera di commercio sarà condivisiva, territoriale e inclusiva​. Condivisiva, perché di questa natura è consistita la stessa metodologia con cui è nata la mia candidatura, già all’interno di Assindustria. La mia candidatura è stata figlia di un sì condiviso e passato al vaglio di più intelligenze, di più progettualità, di interessi trasparenti e diversificati”.

“Padova è l’insieme di più territori e di molte vocazioni. Diverse, importanti, storiche, radicate nei territori. Una Camera di commercio che non voglia trovare in ciascuno dei propri territori la sua forza e la sua rappresentatività sarebbe destinata a diventare per l’insieme della regione una specie di fanalino di coda, troppo debole per trascinare da sola l’intero sistema. Invece, il territorio padovano potrà riscoprire i motivi per cui stare insieme, mettendosi a disposizione di un sistema che ci restituirà in ricchezza e completezza ciò che a noi manca”, ha spiegato.

