Padova: Bertin (Ascom), nel weekend dell’Immacolata è andata bene (3)

(AdnKronos) – Molto dunque dipenderà da “Giove pluvio”, ma c’è comunque un dato che il presidente dell’Ascom intende rimarcare. “Queste sono le occasioni – puntualizza – che confermano la centralità di Padova in quanto città a “trazione commerciale”. Certo, non sono più gli anni che in città la gente arrivava in massa anche da fuori regione, ma l’appeal della città del Santo, appena le condizioni lo consentono, torna ad essere quel centro catalizzatore di interesse che non per nulla vanta oltre tremila negozi. Di nuovo, in questi ultimi anni, c’è il forte impulso dato dal marketing territoriale, ad esempio, delle città murate, delle terme ma anche dei centri più piccoli che, nonostante l’attacco della grande distribuzione prima e dell’e-commerce più recentemente, hanno reagito proponendo iniziative volte a valorizzare lo “specifico” di cui sono comunque ricche”.

Dunque, in vista del rush finale, la parola d’ordine è “fiducia”. “Penso che si sia lavorato bene – conclude il presidente dell’Ascom – e a parte qualche scivolone che poteva essere evitato con un minimo di buonsenso e di concertazione, direi che va dato atto a tutti gli attori in campo di aver operato per il meglio”.