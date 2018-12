Padova: Bertin (Ascom), nel weekend dell’Immacolata è andata bene

Padova, 10 dic. (AdnKronos) – “E’ andata bene ma poteva andare ancora meglio”. Si era espresso così il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin, mentre il weekend dell’Immacolata era ancora in corso.

A weekend concluso il giudizio nel suo complesso rimane perchè trova conferme nell’afflusso di tantissima gente in città nonostante il blocco degli Euro 4 diesel così come trova conferme nelle valutazioni dei commercianti sondaggiati dall’Ascom nella giornata di lunedì. Analogo discorso per i centri della provincia, anch’essi meta di molta gente nei due giorni di festa.

“Innanzitutto dobbiamo ringraziare il tempo – commenta il presidente Bertin – che ci ha offerto due giorni di sole magnifico e temperature ideali. Il combinato ha fatto sì che l’appeal della città e dei centri della provincia, a torto definiti “minori”, potesse sovrastare l’attrazione dei centri commerciali che, notoriamente, si avvantaggiano nelle giornate di cattivo tempo”.