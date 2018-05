Palermo: capogruppo M5S in divieto sosta, ma lui attacca ‘E’ una fake news’ (2)

(AdnKronos) – “Sono grillina e posso dirvi che da fastidio sicuramente invece. È dalle piccole cose che occorre iniziare, anche da queste! Se diventiamo tutti così bravi a farle notare a tutti forse potrebbe cambiare qualcosa”, scrive Caterina. E Consal: “A fare i puri si trova sempre chi è più puro… i 5s pagano per il loro pseudo candore di facciata”. Giuseppe, invece, lo difende: “Questo è il massimo che siete riusciti a trovare su Salvatore Ugo Forello, niente corruzione? Associazione mafiosa? Allora ok gran bell articolo”. Salvo: “Ormai più si va avanti più i grillini mi ricordano i vecchi comunisti di una volta.. Arroganti, poco umili e con la voglia di accaparrarsi più poltrone possibili. Piuttosto sto ancora aspettando il reddito di cittadinanza”. “Scusatemi ma tra tutti i mafiosi che abbiamo all’Ars, giusto uno che di tanto in tanto prende l’auto e la mette in zona rimozione dovete andar a prendere??”, scrive Francesco. “Fossero questi i problemi veri!!!! Trovate qualche altra notizia questa non fa scoop rispetto a quelli di destra e di sinistra.Già quelli parcheggiano quella del comune nelle zone vietate”, dice Frank.

Sul cruscotto della sua auto si vede anche il pass rilasciato dal Comune di Palermo a tutti consiglieri comunali. I consiglieri comunali, come si legge, ”sono autorizzati al transito nelle corsie di riservate e la sosta è prevista anche davanti agli uffici comunali e nelle zone a tariffazione oraria esclusivamente per motivi di servizio legati alla carica istituzionale”.