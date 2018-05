Fisco: Figisc e Fnaarc, rinviare inizio obbligo fatturazione elettronica

Roma, 4 mag. (AdnKronos) – Dal prossimo primo luglio, per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione, non potrà più essere usata la scheda carburante ma scatterà l’obbligo di emissione della fattura elettronica per gli impianti di distribuzione carburante. Secondo Maurizio Micheli Presidente Figisc-Confcommercio (Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali) e Alberto Petranzan Presidente Fnaarc (Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio), questo provvedimento “creerà enormi difficoltà operative perché, interessando una platea di milioni d’imprese grandi e piccole, a fronte di circa 21mila stazioni distribuite sul territorio nazionale, verrebbe congestionata l’attività degli impianti, soprattutto in un periodo, quello dell’esodo estivo, con inevitabili criticità anche per gli automobilisti”.

Analoga preoccupazione viene espressa dalla Fnaarc – Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio, che ricorda che giornalmente sulle strade italiane si muovono oltre 250mila agenti di commercio, percorrendo, secondo un’ultima indagine statistica della Federazione degli Agenti, 1milione e 500mila chilometri ogni anno con un conseguente notevole utilizzo di carburante.