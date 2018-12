Palermo: omicidio Falsomiele, moglie e figli ‘un uomo violento’

Palermo, 15 dic.. (AdnKronos) – Salvatrice Spataro, 45 anni, e i due figli Vittorio, 21 anni, e Mario, 20 anni, fermati dalla Polizia a Palermo per l’omicidio di Pietro Ferrera, 45 anni, marito della donna e padre dei ragazzi, agli investigatori della Polizia hanno raccontato di un “uomo violento” e di “maltrattamenti che andavano avanti da anni”. Un particolare su cui si concentrano le indagini perché, ha spiegato Rodolfo Ruperti, capo della Squadra mobile di Palermo, “in passato non c’era mai stata nessuna denuncia” di maltrattamenti. “Non c’è traccia di interventi da parte delle volanti né di sanitari dei pronto soccorso cittadini. Anche questo ci è apparso un po’ strano”.

Ieri mattina, però, uno dei due figli maggiori della coppia aveva preso un contatto con ufficiali di Polizia giudiziaria. “La madre oggi avrebbe dovuto formalizzare la denuncia per questi maltrattamenti contro il marito”. I figli più piccoli della coppia al momento dell’omicidio non erano in casa, un particolare che potrebbe far pensare a un piano premeditato. Ma su questo gli investigatori non si sbilanciano. “Quando siamo arrivati nell’abitazione del quartiere Falsomiele -dice Ruberti- la scena del delitto parlava. Poi abbiamo raccolto le confessioni della donna e dei due figli e sequestrato i coltelli. Tutti e tre, inoltre, avevano addosso ancora tracce di sangue -conclude-. Le indagini proseguono per capire fino in fondo le ragioni che sono alla base di questa ‘follia’ omicida collettiva, di un gesto così cruento”.