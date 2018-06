Palermo: sgominata banda specializzata in assalti a tir, 5 arresti (2)

(AdnKronos) – Le manette sono scattate ai polsi di Giovanni Cerrito, 39 anni, Domenico Amari, 44 anni, Francesco Paolo Amari, 25 anni, Giuseppe Celauro, 24 anni, tutti residenti a Villabate, nel Palermitano, e Emilio Marchese, 36 anni, di Castelvetrano (Trapani), ma residente a Bagheria (Palermo), attualmente detenuto nel carcere Pagliarelli. La Polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su proposta della Procura di Palermo. Tutti sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere e della commissione di due violente rapine a danno di autotrasportatori del settore ittico. Le indagini, condotte dalla Squadra mobile, hanno permesso di ricostruire gli assalti messi a segno a giugno e ad agosto dello scorso anno a due container che trasportavano pesce per un valore complessivo di 240mila euro.

Il primo colpo risale al 14 giugno del 2017. Giovanni Cerrito, Francesco Paolo Amari e Giuseppe Celauro, che dovranno rispondere anche del reato di associazione per delinquere, sono entrati in azione a Carini. Qui dopo aver ferito uno dei trasportatori si sono impossessati di un container con 24 tonnellate di totani surgelati per un valore di circa 70.000 euro. La seconda rapina avvenne il 22 agosto. Protagonisti Celauro e Francesco Paolo Amari, insieme a Domenico Amari ed Emilio Marchese. L’assalto questa volta fu portato a segno nell’area di servizio Caracoli a Termini Imerese e anche questa volta ad essere presi di mira furono degli autotrasportatori di pesce, a cui furono rubati 138 quintali di gamberi surgelati per un valore di circa 170.000 euro. (segue)