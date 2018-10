Pallavolo: presentata la Powervolley Revivre Axopower Milano (2)

(AdnKronos) – Lo sport “è importante per Regione Lombardia – ha proseguito -, perché permette ai giovani di crescere con sani valori, rispettando se stessi e gli altri, imparando le regole, la disciplina, praticando un’attività fisica, che ha importanti risvolti dal punto di vista fisico e mentale. Per questo investiamo importanti finanziamenti e promuoviamo bandi specifici, come quello che stanzia oltre 13 milioni di euro per gli impianti sportivi, per gli sport invernali e le attrezzature, permettendo anche alle famiglie di fare sport con il programma dedicato ai giovani della ‘Dote Sport'”.

“E’ un progetto vincente ma, come sempre in questi casi, il contributo degli atleti è fondamentale – ha sottolineato il sottosegretario Antonio Rossi, ex campione olimpico e iridato di canoa -. Quando si affrontano imprese così, si può conquistare il successo solo con il lavoro, duro e costante”.

“E’ quindi importante che, ai buoni propositi iniziali, segua, da parte dei giocatori, un impegno continuativo dentro e fuori dal campo. Senza dimenticare, che la loro avventura sarà d’esempio per migliaia di giovani. Ragazzi che li sosterranno con il tifo e la passione e che nella pallavolo, e nello sport in generale, vedono premiati valori come la lealtà, la sana competizione e la meritocrazia, che nella società civile – ha concluso – non sempre sono messi in risalto”.

