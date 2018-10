Pallavolo: presentata la Powervolley Revivre Axopower Milano

Milano, 8 ott. (AdnKronos) – E’ stata presentata oggi a Palazzo Pirelli la ‘Powervolley Revivre Axopower Milano’, squadra milanese di pallavolo maschile, che disputerà il Campionato 2018/2019 di seria A. Si tratta della seconda squadra più giovane della massima serie italiana, con 13 atleti di età compresa tra i 18 e i 28 anni, impegnata sabato 13 ottobre nella prima partita di calendario contro il Ravenna. All’evento hanno partecipato l’assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi e il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi.

Sono intervenuti il ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Marco Bussetti, il presidente della società Lucio Fusaro, il presidente del Coni Lombardia Oreste Perri, l’assessore al Turismo e Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri e il presidente nazionale della Federazione italiana pallavolo Bruno Cattaneo.

“E’ per me un onore grandissimo ospitare la prima squadra di Milano e alzare il sipario in Regione Lombardia sulla stagione sportiva della formazione milanese – ha spiegato l’assessore Martina Cambiaghi. La pallavolo è ormai di casa in Lombardia. Solo negli ultimi tre mesi abbiamo assistito: a una tappa del Campionato di Beach volley ospitata in piazza Castello, ai Mondiali, pochi giorni fa al Forum, e, oggi, con la presentazione della prima squadra della Powervolley, completiamo il trittico”.

