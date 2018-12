Pallone d’oro dei dilettanti: al via le votazioni per il miglior calciatore aretino

Dopo Matteo Bruno, Jody Zurli e il premio speciale ad Alex Ceramelli chi vincerà il Pallone d’oro dei dilettanti? Prenderanno il via nelle prossime ore le nomination per candidare i calciatori che potranno parte alle votazioni. Il Pallone d’oro è il premio messo in palio da New MediAr che dal 2015 con il patrocinio della Lnd Toscana organizza il Gran Galà del Calcio Dilettanti Aretino.

L’edizione 2019 si terrà come sempre nel mese di maggio e vi prenderanno parte le migliori squadre maschili e femminili, i marcatori, gli arbitri e gli allenatori. Tra i premi più ambiti la Scarpa d’oro e il Pallone d’oro che quest’anno propone alcune novità nel regolamento che porterà all’incoronazione del miglior giocatore. La fase delle nomination che ha preso il via oggi resterà aperta fino a febbraio. Sarà possibile segnalare tramite messaggio privato alla pagina Facebook del Gran Galà del Calcio Dilettanti Aretino o mail all’indirizzo dilettanti.arezzo@gmail.com.

Possono essere segnalati i giocatori aretini o che militano in formazioni aretine nei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria. Ogni utente può segnalare tre giocatori per ruolo(difensori, centrocampisti e attaccanti). Non possono essere indicati i portieri perchè questi partecipano ad un premio a parte.

I primi tre giocatori per ruolo al termine delle nomination accederanno alla semifinale e tramite like verranno decretati i finalisti. In finale oltre al voto degli utenti – giocatori, tifosi, dirigenti e non solo – entrerà in scena il giudizio della giuria composta dagli allenatori che decreteranno il miglior giocatore della stagione 2018/2019 del calcio aretino.