Parlamento: Fico chiede ai gruppi nomi per commissioni garanzia

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – E’ stata recapitata questa mattina ai gruppi parlamentari, a quanto si apprende, la lettera del presidente della Camera, Roberto Fico, nella quale si sollecita l’indicazione dei nomi per le commissioni di garanzia. “La prego -si legge nella lettera indirizzata da Fico ai presidenti dei gruppi- di volermi indicare per ciascuno degli organi” ovvero Copasir e Vigilanza Rai, “una rosa di nomi dei deputati appartenenti al gruppo da lei presieduto”.

Nella lettera non è indicata una dead line, ma la presidenza ha fatto sapere che al massimo entro martedì dovranno esserci i nomi. Una richiesta che impatta con lo stallo sulle presidenze delle commissioni. Il Pd -a cui spettano 4 seggi in Vigilanza e 1 al Copasir, per quanto riguarda i deputati- ha fatto sapere che non fornirà i nomi fino a quando non si sarà trovata una soluzione che preveda (al momento resta questa la linea) la presidenza del Copasir ai dem.