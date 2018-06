Roma, 14 giu. (AdnKronos) – “Non abbiamo pregiudizi ma la maggioranza non pensi di fare scherzi sulle commissioni di garanzia che spettano all’opposizione”. Lo dichiara Ettore Rosato del Pd, vicepresidente della Camera. “Le opposizioni concorderanno insieme una posizione e ci aspettiamo che questa venga rispettata dalla maggioranza. Se ciò non avvenisse -avverte- ci troveremmo di fronte a uno strappo per noi irreparabile rispetto allo stile e alle modalità di opposizione in questa legislatura”.