British Airways: da Regno Unito nuove rotte per Fiji

Roma, 14 giu. (AdnKronos) – British Airways e Fiji Airways, la compagnia aerea di bandiera delle Fiji, hanno annunciato oggi una partnership che aprirà nuove rotte tra Londra e il sud del Pacifico. Spiagge incontaminate, siti d’immersione famosi in tutto il mondo e rigogliose foreste verdi: ora più che mai l’arcipelago delle Fiji sarà facilmente raggiungibile grazie a nuovi collegamenti dagli Stati Uniti e dall’Asia.

Sul sito di British Airways sono disponibili voli con partenza da Singapore, Los Angeles o San Francisco diretti a Nadi, la porta delle Fiji. Questa partnership garantisce ai clienti una facile esperienza di prenotazione one-stop-shop e permette loro di guadagnare punti fedeltà Avios su entrambe le compagnie aeree: sui vettori Fiji Airways e sui servizi di British Airways. Inoltre, come sempre, possono scegliere di risparmiare sui voli con il pagamento parziale in Avios.

L’accordo arriva pochi giorni dopo la firma di Fiji Airways per diventare il primo partner di Oneworld Connect: un nuovo modo per le compagnie aeree di entrare a far parte dell’alleanza più importante del mondo che include British Airways come membro fondatore.