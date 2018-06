Pd: assemblea 7 luglio, ipotesi rinvio congresso (2)

(AdnKronos) – Lo schema, si dice in ambienti renziani, potrebbe essere quello di andare in assemblea il 7 luglio con la proposta di indire il congresso entro un anno con Maurizio Martina segretario fino alle assise con un vicesegretario unico “super renziano”. Chi? C’è chi parla di Luca Lotti ma l’ex-ministro non sarebbe del tutto convinto. Tra i nomi possibili anche Matteo Ricci, renziano ma meno divisivo. La cosa insomma è ancora da definire.

Rispetto all’ipotesi di rimandare al prossimo anno il congresso, non c’è però al momento un’intesa con la minoranza. “Del congresso parlo dopo i ballottaggi -diceva oggi Andrea Orlando alla Camera- se ci sarà un rinvio, sarà ‘not in my name’. Per noi va fatto e va fatto presto. La nostra posizione non cambia”, spiega l’ex-Guardasigilli.