Pd: assemblea 7 luglio, ipotesi rinvio congresso

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – Non è stata ufficialmente convocata, ma al Nazareno si parla del 7 luglio come data dell’assemblea nazionale che dovrà decidere tempi e organizzazione interna in vista del congresso Pd. Assise che dovrebbero tenersi non più entro l’anno, come sembrava nelle settimane scorse, ma nel 2019. Almeno questa l’ipotesi che si sta consolidando in queste ore. Per almeno due ordini di motivi. Il primo è che non c’è più un rischio imminente di andare alle elezioni.

Anzi nel Pd prevale la convinzione che prima delle Europee del 2019 difficilmente ci saranno scossoni. Che Matteo Salvini, insomma, non staccherà la spina, come prevede qualcuno. “Nessun partito rinuncia a un test elettorale…”, osserva Lorenzo Guerini. Quindi, tempi più lunghi. E poi, c’è anche un altro motivo per rinviare il congresso: l’assenza di candidati alla segreteria.

Paolo Gentiloni non ne vuol sapere, Graziano Delrio idem, anche Guerini non sarebbe disponibile, lo stesso Nicola Zingaretti preferirebbe posticipare la cosa. Ma tra un anno le cose potrebbero cambiare e i no di oggi diventare dei sì.