Pd: Calenda, superare partito entro inverno o lascio politica

Roma, 3 ott. (AdnKronos) – Superare il Pd “sarà inevitabile. Io propongo di andare alle Europee con una grande lista – che si chiami Fronte popolare o Fronte progressista importa poco – che il Pd contribuisca a fondare. La mia scommessa non è candidarmi alla segreteria del Pd, ma dare un contributo affinché che il superamento del Pd sia fatto in modo intelligente. Se non accadrà entro l’inverno mi ritirerò dalla vita politica”. Lo dice Carlo Calenda a Vanity Fair.

L’ex-ministro parla di Matteo Renzi: “A volte è un po’ puerile”. Ma anche del rapporto non proprio idilliaco con il Pd: “Mi sento detestato. Non mi hanno mai coinvolto in niente, mi hanno preso in giro per aver cercato di organizzare una cena…”.

“Ma lei lo sa cos’è il partito a Roma? È un posto in cui non ti avvertono delle riunioni pensando di farti un dispetto. Un luogo in cui personalismi, odi e rancori la fanno da padroni. Un posto in cui persone che hanno promosso un referendum costituzionale, pur tragicamente sconfitto, ora non riescono a sedersi insieme in una stanza. Capisce la follia delirante, la presunzione, l’arroganza? Mentre le onde della modernità ci vengono addosso, i circoli romani sono dominati dall’appassionante dibattito tra renziani e antirenziani. È una guerra per bande che deve finire”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...