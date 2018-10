Ponte Morandi: Autostrade, dichiarazioni Gentile errate e fuorvianti

Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Le strutture tecniche di Autostrade per l’Italia precisano, sulla base delle informazioni fornite da Spea e già comunicate pubblicamente nella giornata di ieri, che i valori inferiori all’unità del coefficiente di sicurezza a taglio delle travi del sistema portato erano adeguati. Questi valori erano stati determinati, infatti, dall’applicazione delle nuove norme per le costruzioni entrate in vigore nel 2008 e, contrariamente a quanto sostenuto dal prof. Gentile, non descrivono in alcun modo lo stato di sicurezza del Ponte. E non potevano dunque indicare la necessità di chiudere al traffico il Ponte Morandi da parte della Direzione di Tronco, unico soggetto competente ad assumere decisioni di questo tipo”. E’ quanto precisa Autostrade per l’Italia in una nota in merito a quanto dichiarato dal prof. Gentile del Politecnico di Milano nelle interviste rilasciate oggi ad alcuni quotidiani.

Tali informazioni, sottolinea ancora Autostrade per l’Italia, “sono state allegate al progetto presentato al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti nell’ottobre 2017 e non sono state considerate preoccupanti da nessuno dei tecnici preposti alla valutazione. L’approvazione del progetto da parte del Provveditorato delle Opere Pubbliche recitava testualmente: ‘complessivamente il progetto esecutivo esaminato appare ben redatto e completo in ogni dettaglio. Lo stesso risulta studiato in modo metodologicamente ineccepibile non solo alla luce delle verifiche delle strutture esistenti, degli effetti del degrado constatati, dei rinforzi, ma anche tenendo in considerazione la grande mole dei dati di monitoraggio e controllo raccolti via via negli anni precedenti'”.

