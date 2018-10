Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Matteo Renzi ha fatto una scelta definitiva. Lo so per certo perché ci parlo, siamo amici. Lui non vuole essere in campo in questo momento ma vuole aiutare una soluzione unitaria”. Lo ha detto Graziano Delrio a Skytg24.

