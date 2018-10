Pd: Delrio, serve classe dirigente nuova

Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Io miro a promuovere una classe dirigente nuova, come abbiamo fatto nel 2011 con i sindaci. Abbiamo tanti giovani dirigenti e amministratori nel Pd”. Lo dice Graziano Delrio a Skytg24.

“Più che di un capo, c’è bisogno di una direzione nuova. Oggi c’è bisogno di una risposta nuova”. Martina ha fatto bene a citare Corbyn? “Credo di sì”. Nicola Zingaretti non potrebbe essere il candidato di tutto il Pd, invece che avere candidati per ogni corrente? viene chiesto a Delrio: “Io non faccio parte di nessuna corrente, valuto le persone”, la risposta del capogruppo del Pd alla Camera.

