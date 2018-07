Pd: Faraone lancia ‘Leopolda sicula’, ‘saremo popolari e trasgressivi’ (2)

(AdnKronos) – Ma la Leopolda in salsa sicula sarà anche “un luogo pieno di tante storie diverse, di culture politiche diverse. Che guardano agli Stati Uniti d’Europa, che stanno dalla parte dei diritti, delle cose giuste, delle cose buone. Perché se è sbagliato che un detenuto gravemente malato stia in galera, allora è solamente e sonoramente sbagliato che stia ancora tra le sbarre. Perché se il Jobs Act ha consentito risultati storici in termini di sviluppo ed occupazione, è giusto che si continui su quella strada ed è sbagliato tornare indietro. Perché la solidarietà è solidarietà e non buonismo, i viaggi della speranza non sono crociere e le Ong non sono taxi del mare, i fondi per la non autosufficienza sono un diritto e non una carità, la giustizia è garantismo e non giustizialismo, il lavoro è dignità e la dignità non vale un assegno di mantenimento”.

Così dice il senatore dem “al diavolo le pippe mentali di certo populismo di sinistra, che coincide con quello di destra, su pensioni, articolo 18, flessibilità e decrescita felice” perché “la nostra carta d’identità sono i mille giorni del governo Renzi. A chi sperava di non vederci più, e a chi ha lavorato per annientarci – conclude -, rispondiamo con un sorriso e con una battuta: non solo noi non lasciamo, ma raddoppiamo! Raddoppiamo l’impegno, raddoppiamo la nostra voglia di lasciare alle nuove generazioni un Sud migliore, un’Italia migliore”.

