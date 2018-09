Pd: fronte renziano cerca candidato, intanto è ‘guerra di cene’ (2)

(AdnKronos) – “Dal no ai caminetti alle cene d’elites”, c’è chi rimprovera Renzi sui social. E infatti lo stesso ex-segretario, dicono i suoi, sarebbe più che scettico sul partecipare. Un osservatore come Claudio Velardi suggerisce ai quattro commensali di lasciare spazio ad altri: “Non c’è tra di voi chi possa rappresentare una notizia, una novità, qualcuno che rompa il clima mediaticamente stanco che affligge il Pd. Prendete allora uno come Marco Bentivogli (segretario Fim-Cisl, cofirmatario del manifesto di Calenda, ndr) consegnategli la vostra forza, i vostri pacchetti di voti (per chi li ha), devolvetegli del potere, e candidatelo a segretario del Pd”.

Chi è partito e continua la sua marcia è Nicola Zingaretti. “La prossima settimana ho organizzato in trattoria una cena con un imprenditore del Mezzogiorno di una piccola azienda, un operaio, un amministratore impegnato nella legalita’, un membro di un’associazione in prima fila sulla solidarieta’, un giovane professionista a capo di una azienda Start Up, una studentessa ed un professore di Liceo”, scrive il governatore sul suo profilo Facebook.

“A tutti loro voglio chiedere che dobbiamo fare secondo voi? Dove abbiamo sbagliato? Come riprendere a lottare e vincere? Perche’ la nostra storia ricomincia cosi’: ascoltando le persone”, sottolinea Zingaretti.

