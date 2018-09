Pd: fronte renziano cerca candidato, intanto è ‘guerra di cene’

Roma, 17 set. (AdnKronos) – “L’unica cosa seria è che ci vuole un candidato renziano. Uno vince, uno perde e si sa che accade”. Un big dem riassume così lo stato dall’arte dopo un fine settimana agitato dall’uscita di Matteo Orfini sullo scioglimento del Pd. Il rinvio del congresso a dopo le europee sembra una prospettiva difficilmente percorribile. Ieri Maurizio Martina ha parlato di primarie a gennaio. Parteciperà anche lui? L’attuale segretario non lo ha ancora chiarito ma le tappe sembrano ravvicinate con i gazebo a gennaio e l’assemblea nazionale a ottobre per far partire ufficialmente il congresso.

Serve un candidato, quindi. Che, al momento, non si intravede. I suoi spergiurano che Renzi non sia tentato dal riprovarci. Di certo, viene sottolineato, un appuntamento importante sarà la Leopolda di fine ottobre. “Con ogni probabilità, il candidato di Matteo uscirà lì”, viene riferito. Ma chi? Graziano Delrio continua a chiamarsi fuori. “Ci sarebbe Minniti. Lui è uno in grado di battere Zingaretti che poi -dicono i renziani- è meno forte di quanto si crede…”.

L’ex-ministro dell’Interno recentemente aveva fatto sapere di non essere interessato. Forse se ne parlerà alla cena di Carlo Calenda che ha invitato a casa sua Renzi, Minniti e Paolo Gentiloni. Non si sa quando si farà e comunque, sarà una cena riservata. Intanto, però, la cosa sta facendo discutere.

