Pd: Gasbarra, manifesto leader Ue segna strada nuova

Roma, 27 set. (AdnKronos) – “L’appello ‘Svegliamo l’Europa’ sottoscritto oggi da vari leader europei e da Matteo Renzi è una novità politica molto importante. Aprire un dialogo per riunire tutte le forze e le sensibilità europee è un passaggio essenziale per evitare la distruzione dell’Europa promessa dai nazionalisti e dai sovranisti”. Lo scrive in un comunicato il parlamentare europeo del Pd, Enrico Gabarra in merito al manifesto ‘Svegliamo l’Europa’ sottoscritto tra gli altri dal segretario della Re’publique En Marche (Lrem) Christophe Castane, dall’ex premier belga Guy Verhofstadt, dal presidente di Ciudadanos Albert Rivera, dal premier maltese Joseph Muscat.

“È tempo di coraggio, è tempo di da andare oltre le specifiche peculiarità per tracciare una strada più grande, più moderna, più inclusiva e più forte. I progressisti europei e i democratici italiani – prosegue Gabarra – forti della loro storia senza paure o preclusioni credo debbano essere protagonisti e costruttori di una nuova e moderna storia europea. Discutiamo, perfezioniamo i contenuti e gli obiettivi, ma non apriamo polemiche anche su questo. Quando è in gioco il destino dell Europa e della democrazia non si può stare fermi, chiusi in se stessi – conclude Gasbarra – dentro i recinti politici del ‘900 e dire sempre no a tutto ciò che si muove”.

