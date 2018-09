Moda: rallenta export occhialeria in primo semestre (-2,9%)

Milano, 27 set. (AdnKronos) – Rallenta l’export di occhiali nel primo semestre del 2018 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto Anfao (Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici) che ha diffuso i dati del settore occhialeria relativi al periodo gennaio-giugno 2018. I dati di export dei primi sei mesi dell’anno confermano la tendenza evidenziata a livello globale. Il periodo gennaio-giugno ha visto, dunque, un rallentamento tendenziale in valore dell’export complessivo dell’occhialeria italiana del 2,9%. Nel dettaglio la decrescita in valore è stata dell’1,8% per le montature e del 3,6%, più marcata, per gli occhiali da sole.

“I dati dei primi sei mesi di quest’anno – dichiara Giovanni Vitaloni, presidente di Anfao – riflettono indubbiamente un momento poco brillante. L’occhiale da sole soprattutto, vuoi per ragioni anche legate al clima meteorologico che è stato poco favorevole nella prima parte dell’anno, vuoi per timori legati a un aumento del clima di incertezza politica, ha mostrato chiari segni di sofferenza”. Relativamente alle aree geografiche, le esportazioni del settore nel primo semestre del 2018 hanno registrato performance negative in ogni area: in America hanno fatto segnare un -2,3%, in Europa -2,5%, in Asia -4,5%. A due cifre il decremento dell’export dell’occhialeria italiana in Africa (-12,2%) e Oceania (-25,1%), aree che però pesano complessivamente poco meno del 2% di tutte le esportazioni del settore in valore.

Rispetto ai singoli paesi, negli Stati Uniti (da sempre primo mercato di riferimento per il settore con una quota di oltre il 25%) l’export complessivo del sole-vista ha fatto segnare un -3,2% rispetto al periodo gennaio-giugno 2017. Meglio sono andate le montature, sostanzialmente stabili (-0,2%) rispetto alle esportazioni di occhiali da sole (-12,2%) decisamente sotto tono. Negli Usa non poco ha pesato l’incertezza di politica commerciale legata alle azioni di Trump. Anche in Europa le esportazioni complessive di occhiali da sole e montature nel primo semestre hanno subito un rallentamento rispetto allo stesso periodo del 2017: Francia (-4,8%), Germania (-6%), Spagna (-9,5%); solo nel Regno Unito (+0,4%) sono rimaste pressoché stabili.

