Roma, 16 dic. (AdnKronos) – “Il congresso del Pd deve servire a definire una linea netta per un partito che è l’unica reale opposizione esistente. No alle ambiguità: se qualcuno vuole richiamare in casa chi ha fatto di tutto per distruggerla, lo farà #senzadime. È questione di rispetto e non di dispetti”. Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, deputato del Partito democratico.