Pd: Marcucci, sostegno a Martina per futuro riformista

Roma, 12 dic. (AdnKronos) – “Al congresso del 3 marzo, io sosterrò Maurizio Martina come candidato alla segreteria del Pd”. Lo annuncia il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci. “È una decisione difficile -spiega in un post su Facebook- che abbiamo preso insieme a tante amiche ed amici, orgogliosi della stagione riformista dei governi di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni”.

“Sono almeno tre le ragioni che mi hanno portato a schierarmi con Martina. La prima è la convinzione che il Pd debba avere un cuore riformista ed europeista, liberale ed aperto al nuovo. La seconda riguarda la natura sovranista, che sia la Lega, che il M5S condividono. Non ci sono grandi differenze tra Salvini e Di Maio. Noi siamo un’altra cosa e non dobbiamo dialogare con nessuno di loro. Dobbiamo solo sconfiggerli alle elezioni. La terza è il rischio che il 3 marzo, il Pd possa diventare un soggetto politico di natura diversa. Massimalista e sostanzialmente chiuso a qualsiasi cambiamento. Dobbiamo impedirlo e l’unico modo che abbiamo è quello di rafforzare, puntellare l’area di Martina, che è stato vicesegretario di Renzi ed ottimo ministro dei governi del Pd”.

“Vorrei un congresso sulle idee, sul futuro, non -conclude Marcucci- un’altra resa dei conti. Auguri a tutti i candidati ed in particolare un abbraccio ad Anna e Roberto. Non condivido la loro scelta di candidarsi alle primarie, ma restano amici di tante battaglie comuni”.