Piazza Fontana: Fico, impegno a completare rimozione segreto su atti stragi

Milano, 12 dic. (AdnKronos) – “Come presidente della Camera mi sto impegnando a completare definitivamente la rimozione del segreto funzionale sugli atti e i documenti relativi alle stragi, alle logge massoniche, alla P2. Per la verità da questo punto di vista alla Camera molto è stato fatto, ma manca ancora qualche pezzo, qualche pezzo importante”. Lo afferma Roberto Fico nel suo intervento per commemorare le vittime della strage di Piazza Fontana a Milano di cui ricorre il 49esimo anniversario.

Fico ha chiesto scusa alle 17 vittime e ai familiari di una strage che ha conosciuto depistaggi e processi che non hanno portato alla verità. Per il presidente della Camera, che ha sentito “profondamente giusto, imprescindibile” essere presente a Milano, il dvere dello Stato e delle sue alte cariche è “Riaccendere la luce, non accontentarsi dei brandelli di verità ma ricercare la verità piena, sostanziale. Perché fare questo significa restituire dignità, forza, credibilità allo Stato. Non dobbiamo avere paura della verità, la verità ci rende più forti e ci fa diventare esempio per tutti gli altri”.