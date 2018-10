Pd: Martina ‘cavalca’ onda piazza, venerdì segreteria a Genova/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – ”Grazie per la grande giornata di ieri a Roma. Grazie alle migliaia di persone presenti, e ad altre migliaia che si sono collegati alla piazza, anche essendo altrove”. Lo ha scritto Martina in una lettera agli iscritti dem per ringraziarli della partecipazione a piazza del Popolo. Ma il segretario Pd cita anche l’altra piazza di ieri. Quella ‘rossa’ di piazza Duomo a Milano.

”Anche a Milano si è svolta un’altra manifestazione amica, dando un altro segno importante di mobilitazione contro razzismo e intolleranza. Per noi a Piazza del Popolo è stata la giornata del risveglio democratico. La giornata dell’orgoglio e della consapevolezza. Ora, avanti. Questa destra pericolosa al governo va sconfitta a partire dalla questione sociale”.

E Delrio apprezza la scelta di ‘sinistra’ fatta ieri da Martina che ha citato Jeremy Corbyn. “Credo abbia fatto bene. Dopo gli anni della crisi, a sinistra c’è bisogno di nuove risposte”. Il capogruppo Pd nel ribadire il no alla candidatura al congresso, ha anche confermato l’intenzione di Matteo Renzi di tenersi fuori: “Ha fatto una scelta definitiva. Lo so per certo perché ci parlo, siamo amici. Lui non vuole essere in campo in questo momento ma vuole aiutare una soluzione unitaria”.

