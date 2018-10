Pd: Martina ‘cavalca’ onda piazza, venerdì segreteria a Genova/Adnkronos

Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Giovedì l’incontro per presentare la contro-manovra dem alle parti sociali. Venerdì riunione della segreteria a Genova, dopo i fischi al funerale delle vittime del ponte Morandi. E domenica la marcia Perugia-Assisi. Un’agenda fitta quella di Maurizio Martina che ‘cavalca’ l’onda di piazza del Popolo. Un attivismo del segretario che a molti fa pensare a una sua candidatura al congresso.

Un’ipotesi che i sostenitori di Nicola Zingaretti, ovviamente, vedono come fumo negli occhi. Equivarrebbe a dividere il potenziale fronte a favore del presidente della regione Lazio. Dario Franceschini, già tempo fa, ne aveva parlato. Quale sarà la decisione, fino a che non si sarà dimesso da segretario (probabilmente a fine ottobre, dopo i Forum Pd a Milano), Martina difficilmente si sbilancerà sulle sue intenzioni.

L’area che resta, per il momento, senza candidato è quella che fa riferimento a Matteo Renzi. Oggi il ‘corteggiato’ Graziano Delrio ha ribadito che non sarà della partita: “Il mio non è un gran rifiuto, sono pienamente in campo, non mi ritengo adatto a fare il segretario”. Un candidato, o candidata, però ci sarà. E, in questi giorni, molti hanno chiesto a Ettore Rosato di accettare la sfida. Il diretto interessato ripete a tutti che il ‘suo’ candidato è Delrio. Di certo, l’area renziana esclude l’ipotesi che alla fine si finisca per convergere su Zingaretti come candidato ‘unitario’. “Non esiste, è un’ipotesi da escludere totalmente”, dice un big dem.

