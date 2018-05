Pd: Martina conferma candidatura segretario in assemblea, congresso entro anno

Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Maurizio Martina conferma la sua candidatura a segretario del Pd in vista dell’assemblea nazionale di sabato e, contestualmente, viene incontro alle richieste dell’area renziana per un congresso entro l’anno. “Io non voglio che la nostra discussione di sabato prenda una piega sbagliata. Per questo, penso che il nostro congresso vada anticipato e si possa svolgere anche in tempi rapidi entro quest’anno”, scrive il reggente dem su Fb.

“Io confermo la decisione di candidarmi in Assemblea per continuare questo lavoro di gestione della fase politica dei prossimi mesi. Con spirito unitario, chiedo il sostegno di tutti”, aggiunge. (Segue)