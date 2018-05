Infortuni: Cafà (Fonarcom), formazione obbligatoria va sostenuta

Roma, 16 mag. (Labitalia) – “La formazione obbligatoria va sostenuta”. A dirlo il presidente di FonARCom, Andrea Cafà, intervenendo al convegno promosso dall’associazione Lavoro&Welfare, presieduta da Cesare Damiano, in collaborazione con il fondo interprofessionale FonARCom, in occasione dei 10 anni del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I lavori, cui è intervenuto il direttore generale Inail, Giuseppe Lucibello, sono stati l’occasione per approfondire il tema della sicurezza e della prevenzione sui luoghi di lavoro, anche alla luce del quadro normativo e regolamentare e dei suoi effetti positivi sui lavoratori, in termini di riduzione del rischio correlato al lavoro.

Dal convegno è emersa come prima istanza la necessità di implementare e di consolidare la cultura della sicurezza. “Il nostro fondo -ha spiegato Cafà- ha da sempre ritenuto la sicurezza un tema prioritario e un valore culturale da consolidare presso le aziende anzitutto attraverso la formazione dei lavoratori. L’impegno di FonARCom e delle sue parti sociali, Confsal e Cifa, prosegue in questa direzione, a vantaggio di tutte le aziende aderenti, soprattutto di quelle di piccola dimensione”.

Sulla stessa linea anche il segretario generale Confsal, Angelo Raffaele Margiotta: “Il lavoro nell’impresa ha bisogno di tutele normative in tema di salute e di sicurezza: il loro rispetto riconosce e valorizza la centralità della persona e del suo lavoro nell’impresa. La nostra confederazione non solo chiede un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni e delle imprese, ma pretende che nei contratti Confsal le associazioni datoriali firmatarie si impegnino a sanzionare le imprese che non garantiscono tutela e sicurezza dei lavoratori fino all’espulsione dalle associazioni di categoria”. La tematica che riguarda la sicurezza e la prevenzione, secondo i dati dell’ultimo Rapporto sulla formazione continua a cura di Anpal, è la tematica formativa più richiesta dalle aziende che accedono alle risorse e ai finanziamenti dei fondi interprofessionali.