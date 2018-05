Pd: Martina, no beghe interne, assemblea parli a Paese

Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “L’Assemblea nazionale di sabato sarà un passaggio molto importante per il Pd. Penso che debba rappresentare un momento fondamentale anche per un’analisi di quello che è accaduto e per il rilancio del nostro progetto dopo la pesante sconfitta. La fase politica che stiamo vivendo e’ molto delicata”. Lo scrive il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, su Fb.

“Non è chiaro ancora quello che accadrà nei prossimi giorni: se il tentativo preoccupante di Cinque Stelle e Lega andrà avanti o se fallirà sotto le pesanti contraddizioni che stanno emergendo. In ogni caso -aggiunge- dobbiamo prepararci per ogni evenienza. E quel che è certo è che i contenuti sin qui resi noti da queste forze sono pericolosi per l’Italia. Altro che governo del cambiamento, siamo a un mix di autoritarismo, antieuropeismo, iniquità, propaganda e irresponsabilità. Come quella che li ha portati a scrivere nero su bianco di rendere possibile l’uscita dall’euro. O come la proposta sulla Flat Tax che favorisce i ricchi e beffa il ceto medio e le famiglie. O la torsione delle regole costituzionali contenuta nell’idea del comitato di conciliazione che stravolge funzioni e poteri degli organi di governo eletti”.

“Siamo di fronte a tutto questo, mentre svolgiamo la nostra assemblea. Ricordiamocelo. Noi abbiamo il dovere di lavorare subito per l’alternativa a questa deriva, per rilanciare la scommessa dell’Italia nella nuova Europa e per garantire battaglie di equità e di giustizia. Non possiamo rinchiuderci in noi stessi e solo nelle nostre beghe. L’Assemblea -sottolinea Martina- deve sopratutto parlare al Paese, indicando una prospettiva e chiamando a raccolta tante energie che non intendono rassegnarsi e aspettano che qualcuno le mobiliti, le impegni, le coinvolga. E deve certamente parlare di noi e di come rilanciamo la nostra azione”.