Pd: Martina conferma candidatura segretario in assemblea, congresso entro anno(2)

(AdnKronos) – “In questi giorni -scrive Martina su Facebook- ho provato a dire come secondo me andrebbe fatto un lavoro costituente nei prossimi mesi, utile per ripartire dalle idee prima ancora che dalle persone. Continuo a pensare che questo percorso ci farebbe molto bene, ma so che ci sono ancora posizioni diverse tra di noi su come affrontare questo passaggio e perciò ritengo necessario avanzare una ulteriore proposta nell’interesse generale. Io non voglio che la nostra discussione di sabato prenda una piega sbagliata”.

“Per questo, penso che il nostro congresso vada anticipato e si possa svolgere anche in tempi rapidi entro quest’anno. E credo doveroso eleggere un segretario in assemblea sabato per avere una guida certa e affrontare la fase delicata che abbiamo davanti con spirito collegiale”, aggiunge.

“Non si tratta di nulla di nuovo, e’ già accaduto in momenti passati della nostra storia. Io confermo la decisione di candidarmi in Assemblea per continuare questo lavoro di gestione della fase politica dei prossimi mesi. Con spirito unitario, chiedo il sostegno di tutti. Penso ci sia bisogno di un passo comune nel segno delle nostre ragioni, della nostra comunità e del ruolo che abbiamo oggi verso il Paese”, conclude.