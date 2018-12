Pd: Parisi, Martina torna a ‘I Democratici’? Difficile riavvolgere il nastro

Roma, 14 dic. (AdnKronos) – “Saremo I Democratici”. La proposta è di Maurizio Martina: un cambio di nome per il Pd. Un nome, però, che la politica italiana ha già conosciuto. Era il 27 febbraio 1999 quando Romano Prodi fondò I Democratici con il simbolo dell’Asinello. Con il Professore c’era Arturo Parisi che, qualche mese dopo la nascita del movimento, ne divenne presidente dopo la nomina di Prodi alla guida della commissione Ue. “E’ una storia lontana. Fra qualche mese saranno vent’anni…”, dice Parisi all’Adnkronos.

Una “storia lontana”, ma soprattutto la storia di un obiettivo inseguito per anni: la costruzione del Partito democratico. “Da ‘i Democratici’ al Pd. Una dura infinita battaglia -ricorda Parisi- il cui primo passo fu la riforma introdotta dalla legge elettorale maggioritaria. Si tratta ora di riavvolgere il nastro per ritornare dal Pd a ‘i Democratici’ e alla democrazia maggioritaria? Il viaggio di andata non fu una passeggiata. E anche il viaggio di ritorno non lo sarebbe…”.

“Ma quello che conta è l’approdo finale. Non è questione di nomi ma di quello che ci sta dietro e soprattutto di quello che ci sta avanti, qual è la sua origine e il suo obiettivo”, osserva Parisi. Ma ‘cedereste’ il nome ‘I Democratici’ a Martina se, da segretario dem, confermerà “il passaggio dal Pd a I democratici italiani” come ha detto ieri in un’intervista? “Né io né altri potrebbero immaginare di sequestrare il nome ‘democratico’. Né al singolare e neppure al plurale. Vedo peraltro che Martina vorrebbe associare all’aggettivo sostantivato de ‘I democratici’ la specificazione di ‘italiani'”.