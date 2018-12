Pd: renziani con Martina, verso sfida a due con Zingaretti/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Tra i renziani, però, alcuni non hanno condiviso la scelta di andare su Martina. Lo hanno detto in chiaro durante l’assemblea dei parlamentari d’area oggi alla Camera: Roberto Giachetti, Anna Ascani, Luciano Nobili, Stefano Ceccanti, Andrea Romano. E nel tardo pomeriggio arriva l’ufficializzazione di una nuova candidatura: Giachetti con Ascani. Il ticket degli ‘irriducibili’. “Vogliamo dare una casa a chi tra di noi non si riconosce nè in Martina nè in Zingaretti”. Ma la candidatura rischia di durare meno di 24 ore se domani alle 18 non verranno depositate almeno 1500 firme tra gli iscritti o il 10% dei delegati dell’assemblea nazionale.

Intanto dalle parti di Zingaretti si ostenta ottimismo nonostante l’apporto dei renziani renda più competitiva la candidatura Martina. “Tutti contro Zingaretti? Semmai i renziani contro Zingaretti…”. E’ il commento di fonti parlamentari della mozione del presidente della Regione Lazio.

“E’ chiaro che la candidatura di Martina con Lotti, Guerini, Rosato, Marcucci e via dicendo -continuano le stesse fonti- diventa ancora di più in continuità con la stagione Renzi. Già c’erano Delrio e Richetti, ora la caratterizzazione è ancora più netta… E di conseguenza, è chiaro che il candidato del cambiamento -continuano le stesse fonti- è uno solo, è Nicola. Per noi questo diventerà uno degli asset della campagna congressuale”. Oggi Cesare Damiano ha ritirato la candidatura per convergere su Zingaretti.