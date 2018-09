Pd: Zingaretti, dibattito ha preso deriva inquietante

Roma, 23 set. (AdnKronos) – Il dibattito sul Pd “ha preso una piega pericolosa e inquietante contro cui dobbiamo reagire. Occorre ricorrere a tutta la nostra forza per sovvertire una deriva sbagliata che si sta consolidando e che sembra avere due sole opzioni”. Di queste, ce ne è una “liquidazionista cui contribuiscono in molti -giornalisti, intellettuali e pezzi di questo Partito- come se dalla distruzione potesse risorgere un pensiero politico”, l’altra “opzione è quella della conservazione, della minimizzazione di quanto avvenuto cercando una autoassoluzione”. A sostenerlo è il governatore del Lazio e candidato alla segreteria del Pd Nicola Zingaretti, in un passaggio del suo intervento alla giornata conclusiva della seconda festa nazionale di Dems a Rimini.

“La nostra idea – ha indicato Zingaretti – è costruire una terza ipotesi da cui sui fugge per paura e che non può che essere quella di aprire una nuova stagione per l’identità del Pd In Italia”. “Se cambiamo ce la possiamo fare: e cambiare – ha rimarcato – vuol dire affrontare con coraggio il cuore del problema” che vuol dire anche chiedersi, di fronte al voto delle scorse politiche che ha premiato Lega e Movimento 5 Stelle “perché gli italiani abbiano scelto loro e non noi, perché idee eversive conquistino una massa sterminata di popolo”, anche consapevoli del fatto che “quando non è politica a risolvere i problemi delle persone, ci pensa l’antipolitica”.

