Pd: Zingaretti, presto congresso, non su nomi ma su progetto

Roma, 23 set. (AdnKronos) – Il prossimo congresso del Pd “bisogna farlo in fretta” e “non dovrà essere su nomi e leader”, ma dovrà essere l’occasione per presentare agli italiani la volontà di “rigenerare un pensiero democratico. La condizione è che sia chiaro che vogliamo cambiare, che non vogliamo minimizzare”. A sostenerlo è il governatore del Lazio e candidato alla segreteria Pd, Nicola Zingaretti, in un passaggio del suo intervento alla giornata conclusiva della seconda festa nazionale di Dems a Rimini.

Occorre, ha rimarcato, che “ci si metta al servizio della rigenerazione di una identità e rendere credibile l’idea che si può vivere meglio”, occorre “presentarci forti di un progetto che renda credibile che si può vivere meglio, senza odiare o distruggere nessuno. Ci vuole coraggio, passione, apertura e idee – ha concluso Zingaretti – e un processo largo che convinca gli italiani che ci hanno abbandonato e quelli che cercano qualcosa di meglio dell’odio, della paura, della distruzione”.

