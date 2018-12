Roma, 11 dic. (AdnKronos) – “Voteremo contro la riforma della legge Fornero, non ci possiamo permettere di far andare in pensione a 62 anni persone che non fanno lavori usuranti. Non per noi, ma per i nostri figli. Il sistema pensionistico italiano non può funzionare così”. Lo ha detto Graziano Delrio a Otto e mezzo su La7.