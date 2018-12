Piazza Fontana: Della Rocca (Aiviter), fuori luogo metterla in politica

Milano, 11 dic. (AdnKronos) – “Trovo fuori luogo in occasione della ricorrenza della terribile strage di piazza Fontana ‘metterla in politica’”. Così Roberto Della Rocca, presidente Aiviter (l’Associazione italiana vittime del terrorismo e dell’eversione contro l’ordinamento costituzionale dello Stato) replica al segretario della Federazione milanese del Partito della rifondazione comunista (Prc), Matteo Prencipe che definisce “inopportuna” la presenza, domani a Milano, del presidente della Camera Roberto Fico.

Se gli esponenti di sinistra sono pronti in piazza a girare le spalle al rappresentante dello Stato, per Della Rocca la manifestazione di domani “Deve essere invece l’occasione per la commemorazione più ampia possibile riferita alla popolazione e alle forze politiche dell’intero arco costituzionale per esprimere ancora sdegno per l’ignobile ed efferato attentato terroristico e le tante povere vite spezzate”, dice interpellato dall’Adnkronos.

Un ricordo “per i giovani e per tutto il Paese”, ma anche “un monito affinché quanto accaduto il 12 dicembre 1969 non si abbia più a ripetere e la verità abbia finalmente luce. Sono ricorrenze -conclude Della Rocca- nelle quali necessita più che mai essere uniti e non divisivi”.