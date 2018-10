Pensioni: Gribaudo (Pd), assurdo spendere 8 mld per scaricarne 100 sui giovani

Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “In pratica questo governo vuole spendere 8 miliardi oggi per scaricare 100 miliardi di debito pensionistico sui giovani, per di più premiando solo gli uomini, penalizzando e lasciando senza risposte le donne e chi ha carriere discontinue. Mi pare assurdo. Sono provvedimenti contro il buon senso che minano il sistema pensionistico, per di più creando nuove ingiustizie sociali”. Ad affermarlo in una nota è la deputata Chiara Gribaudo, responsabile Lavoro del Pd, ai margini dell’audizione del Presidente dell’Inps, Tito Boeri in Commissione Lavoro alla Camera.

L’Inps, rileva, “certifica che a beneficiare di quota 100 sarebbero soprattutto i dipendenti del pubblico impiego, con i rischi per l’organico della sanità su cui le associazioni dei medici hanno già dato l’allarme. Si ricavano solo poche decine di milioni dal fantomatico taglio delle pensioni d’oro, per di più a rischio incostituzionalità, mentre si mette a rischio la sostenibilità del sistema previdenziale italiano”.

Questa riforma, conclude, “così com’è è un’ingiustizia per i giovani e per tutti coloro che non hanno il famoso posto fisso. È una bomba a orologeria che fra pochi anni potrebbe costringerci a una riforma due volte più dura della Fornero”.

