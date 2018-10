Spiagge: Fiba Confesercenti, con Legambiente per sostenibilità ambientale

Roma, 11 ott. (AdnKronos) – Una collaborazione per rilanciare e premiare la gestione sostenibile del turismo balneare, elemento fondamentale dell’offerta italiana. È questo l’obiettivo comune di Fiba, l’associazione delle imprese balneari Confesercenti e Legambiente, i cui vertici si sono incontrati nei giorni scorsi a Roma per delineare i termini di un rapporto di collaborazione fra le due organizzazioni.

All’incontro hanno partecipato, per Legambiente, il presidente Stefano Ciafani, il Responsabile Mare Sebastiano Venneri e il vicepresidente Edoardo Zanchini, mentre per la Fiba Confesercenti erano presenti Il presidente Vincenzo Lardinelli, il direttore Fiba ed Assoturismo Tullio Galli, il vicepresidente Vincenzo Farina ed il responsabile per la sostenibilità balneare Raffaele Esposito, che ha fortemente voluto l’incontro.

Entrambe le associazioni hanno ribadito la volontà di una partnership istituzionale, che passi anche attraverso il rilancio di progetti nazionali come la Risb, la Rete di Imprese per la Sostenibilità Balneare. In particolare, si è pensato ad una iniziativa editoriale di qualità che completi il lavoro fatto dalla Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano, premiando e riconoscendo le imprese balneari che assumano la sostenibilità ambientale come criterio guida e sviluppino buone pratiche di gestione della fascia costiera.

