Pmi: Confartigianato, cambiamento crei Italia a misura piccola imprese

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Il cambiamento che sogniamo è la creazione di un Paese a misura di piccola impresa: con leggi semplici e chiare, con un fisco leggero, un credito orientato alla competitività, incentivi per l’innovazione digitale, con una formazione che unisca scuola e lavoro, il sapere e il saper fare, con una nuova Legge sull’artigianato che superi vincoli scritti nel 1985, cioè in un’altra era!”. Ad affermarlo è il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, nel corso del suo intervento all’Assemblea.

Già oggi, e ancor più per il futuro, rileva Merletti, “è bene fare riferimento alle imprese ‘a valore artigiano’, ossia le imprese innovative, creative, del ben fatto, del bello. Più di 1,3 milioni di imprese artigiane in Italia sono un numero che evoca una tale potenza che dovrebbe essere più che sufficiente a smentire ogni tentazione passatista, certificando la piena contemporaneità dell’impresa artigiana”.

Tuttavia, aggiunge, “altre sono le narrazioni che tendono ad affermarsi nei media, dove l’impresa artigiana appare sulla difensiva, molto meno protagonista di quanto lo sia nella realtà del Paese”.