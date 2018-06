Pmi: Confartigianato, pesano vizi Italia, tax spread Italia-Ue di 18,6 mld (2)

(AdnKronos) – Sulla competitività delle imprese pesa anche il cuneo fiscale sul costo del lavoro dipendente, pari al 47,7%, vale a dire 11,8 punti superiore al 35,9% della media Ocse. “Siamo tra i peggiori d’Europa anche per la tassazione sull’energia: paghiamo 16 miliardi in più rispetto alla media europea”, rileva ancora il rapporto dell’Ufficio studi.

Le cose non vanno meglio per il credito: nel 2017 i finanziamenti alle imprese artigiane sono diminuiti di 3,3 miliardi (-7,9%) e addirittura, rispetto al 2012, il calo è stato di 13,7 mld (-26,1%). Ritardi anche sul fronte dell’efficienza della pubblica amministrazione: i Comuni italiani gestiscono on line soltanto il 3,1% dei servizi richiesti da cittadini e imprenditori. Di conseguenza soltanto il 28% degli italiani si dichiara soddisfatto dei servizi pubblici, contro la media europea del 53%. Un dato che ci colloca al penultimo posto nell’Ue.

Nel frattempo gli Enti pubblici hanno accumulato un debito commerciale verso le imprese fornitrici di beni e servizi pari a 56,7 miliardi e si fanno aspettare in media 95 giorni per saldare le fatture agli imprenditori. Siamo quindi ancora lontani dai 30 giorni imposti dalla legge del 2013. E per quanto riguarda il peso del debito commerciale della Pubblica amministrazione sul PIL siamo addirittura al secondo posto nell’Unione europea, superati soltanto dalla Croazia. Tra i nemici delle piccole imprese vi è la corruzione indicata come un problema dal 52% degli imprenditori, una percentuale di 15 punti superiore al 37% della media europea.