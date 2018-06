Pmi: Confartigianato, pesano vizi Italia, tax spread Italia-Ue di 18,6 mld

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Nel 2018 il carico fiscale in Italia arriva al 42,3% del Pil, rispetto al 41,3% della media dell’Eurozona. In pratica paghiamo 18,6 miliardi di tasse in più rispetto alla media europea, pari ad un maggior prelievo di 308 euro per abitante. E’ quanto evidenzia un rapporto dell’Ufficio studi di Confartigianato che è stato presentato in occasione dell’Assemblea e nel quale emerge “che c’è un’Italia di vecchi vizi mai sconfitti che frena le virtù delle piccole imprese”.

Gli artigiani e le piccole imprese si sforzano di agganciare la ripresa con numeri di tutto rispetto. Nel 2017, si rileva nel rapporto, sono nate 311 imprese artigiane al giorno. Negli ultimi 12 mesi, le piccole imprese hanno esportato nel mondo 125 miliardi di prodotti, la performance migliore di sempre, e hanno aumentato del 5,9% gli investimenti, a fronte di un aumento medio dell’1,9%. Tra il 2015 e il 2017 hanno creato 219.000 posti di lavoro, rispetto ai 115.000 creati dalle aziende medie e grandi.

Ma alle virtù delle piccole imprese, sostiene l’Ufficio studi, “si oppongono ostacoli e zavorre che rallentano la loro corsa verso la ripresa e confinano l’Italia al 46° posto della classifica mondiale per le condizioni favorevoli a fare impresa”.